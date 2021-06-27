Турнир UFC Vegas 30 завершился поединком в тяжелом весе – Александр Волков встретился с Сирилом Ганом. Бой продлился всю дистанцию при полном преимуществе француза: судьи отдали Гану все пять раундов. Сирил провел всего девятый бой в ММА и выиграл каждый. В UFC у него серия из шести победных поединков. Волков уступил после двух побед кряду.

В соглавном событии Таннер Бозер размазал Овинса Сен-Прю. Канадец вышел на коротком уведомлении – он бился три недели назад и проиграл, но решил отработать контракт до конца. Бозер нокаутировал Сен-Прю уже во втором раунде – гаитянин показал очень пассивный поединок, чем удивил даже своих угловых, которые в перерыве вопрошали, что с ним происходит.

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Невероятный по накалу бой выдали Тимур Валиев и Раони Барселос. Файтеры легчайшего веса бились все три раунда, а победу решением большинства судей присудили Валиеву. Во втором раунде российский боец дважды побывал в нокдауне, но вернулся, восстановился и в третьем полностью доминировал в октагоне.

Тимур Валиев и Раони Барселос Фото: Getty Images

Боец из Казахстана Шавкат Рахмонов победил легендарного Мишеля Празереса. Рахмонов имел серьезное преимущество в росте: он оказался в прямом смысле на голову выше бразильца, что здорово использовал. Казахстанец мог закончить встречу в первом раунде, но Празерес дотерпел до второго, где попался на удушающий.

Все результаты UFC Vegas 30:

Сирил Ган – Александр Волков, единогласное решение (50-45, 50-45, 49-46);

– Александр Волков, единогласное решение (50-45, 50-45, 49-46); Таннер Босер – Овинс Сен-Прю, нокаут (2-й раунд, 2:31);

– Овинс Сен-Прю, нокаут (2-й раунд, 2:31); Тимур Валиев – Раони Барселос, решение большинства судей (28-28, 29-28, 29-28);

– Раони Барселос, решение большинства судей (28-28, 29-28, 29-28); Андрэ Фили – Дэниель Пинеда – бой признан несостоявшимся после остановки доктором из-за тычка в глаз во втором раунде;

Тим Минс – Николас Далби, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28);

– Николас Далби, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28); Ренато Мойкано – Джай Герберт, удушающий прием (2-й раунд, 4:34);

– Джай Герберт, удушающий прием (2-й раунд, 4:34); Кеннеди Нзечакву – Данило Маркес, технический нокаут (3-й раунд, 0:20);

– Данило Маркес, технический нокаут (3-й раунд, 0:20); Шавкат Рахмонов – Мишель Празерес, удушающий прием (2-й раунд, 2:10);

– Мишель Празерес, удушающий прием (2-й раунд, 2:10); Джеремая Уэллс – Ворли Алвес, нокаут (2-й раунд, 0:30);

– Ворли Алвес, нокаут (2-й раунд, 0:30); Марчин Прачнио – Исаак Виллануева, технический нокаут (2-й раунд, 0:56);

– Исаак Виллануева, технический нокаут (2-й раунд, 0:56); Джулия Авила – Юлия Столяренко, удушающий прием (3-й раунд, 4:19);

– Юлия Столяренко, удушающий прием (3-й раунд, 4:19); Чарльз Роса – Джастин Джайнес, раздельное решение (30-27, 28-29, 29-28);

– Джастин Джайнес, раздельное решение (30-27, 28-29, 29-28); Дамир Хадзович – Янси Медейрош, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28).

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