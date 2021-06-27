Опубликовано 27/06/2021 в 07:22 GMT

Российский боец UFC в тяжелом весе Александр Волков поделился мнением о поражении Сирилу Гану на турнире UFC Vegas 30.

«Не все бои одинаково победны. Бой был тяжелый и равный, и, пересмотрев его, мне не кажется, что все так очевидно. Но я смотрю на него со своей стороны. Не важно, проиграл ты или нет, главное – ты не выиграл! Мне есть куда расти и над чем работать, но в этом и заключается путь, и у каждого он свой. Спасибо тем, кто рядом! Вернусь в дело как можно скорее!» – написал Волков в инстаграме

Александр Волков уступил Сирилу Гану единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46).

За карьеру в ММА Волков проиграл девятый поединок из 42-х. Для Гана победа над Волковым стала девятой, как и бой в смешанных единоборствах.

Смешанные боевые искусства Шоу Валиева и Рахмонова, влет Волкова. Как прошел UFC Vegas 2 ЧАСА НАЗАД

Смешанные боевые искусства Волков провел худший бой в UFC. Он достиг потолка 3 ЧАСА НАЗАД