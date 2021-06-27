Хип-хоп-исполнитель Алишер Моргенштерн высказался против индустрии смешанных единоборств.

А еще к вопросу о том, кто хочет быть следующим. Предлагаю ввести цензуру и запретить MMA.

Какой пример вы детям подаете? Они на вас насмотрятся и друг другу лица ломают на улицах. А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю», – написал Моргенштерн в сторис инстаграма.

Смешанные боевые искусства «Не кажется, что все так очевидно». Волков – о поражении Гану 9 ЧАСОВ НАЗАД

В разное время против творчества и публичного поведения рэпера высказывали бойцы смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, Александр Волков, Александр Шлеменко, Иван Штырков, Александр Емельяненко и другие.

В 2020-м 23-летний артист получил номинацию как лучший российский исполнитель на премии MTV Europe Music Awards и стал Музыкантом года на церемонии «GQ Человек года».

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