Хип-хоп-исполнитель Алишер Моргенштерн высказался против индустрии смешанных единоборств.
А еще к вопросу о том, кто хочет быть следующим. Предлагаю ввести цензуру и запретить MMA.
Какой пример вы детям подаете? Они на вас насмотрятся и друг другу лица ломают на улицах. А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю», – написал Моргенштерн в сторис инстаграма.
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«Не кажется, что все так очевидно». Волков – о поражении Гану
- В разное время против творчества и публичного поведения рэпера высказывали бойцы смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, Александр Волков, Александр Шлеменко, Иван Штырков, Александр Емельяненко и другие.
- В 2020-м 23-летний артист получил номинацию как лучший российский исполнитель на премии MTV Europe Music Awards и стал Музыкантом года на церемонии «GQ Человек года».
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