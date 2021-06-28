Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что президент промоушна Дэйна Уайт до сих пор ждет от него возобновления карьеры.

«Если бы он был бойцом, он бы никогда не сдавался. Его бы вырубали, он бы засыпал после удушающих. Но он до сих пор не сдается. Пару недель назад Абдель-Азиз (менеджер Хабиба – Eurosport.ru) сказал мне, что ему звонил Дэйна и спросил: «А почему Хабиб никогда не спрашивает, сколько я ему денег предложу?» Я ему ответил: «Ты у меня спрашиваешь?» Мне уже неинтересно это.

Я принял решение, но Дэйна не сдается. Даже весь офис UFC в Лас-Вегасе, где работают все люди, думает, что я себе набиваю цену. Что я закончил, но, если хотите переубедить, дайте денег. Есть ощущение, что они так думают. Но со временем они поймут», – заявил Хабиб в интервью ютьюб-каналу UFC Russia.

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Нурмагомедов провел последний бой осенью 2020 года. Он победил Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры.

Его статистика – 29 побед и ноль поражений.

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