Хип-хоп-артист Алишер Моргенштерн ответил на вопрос, за какую сумму готов выйти на поединок с бойцом смешанного стиля Александром Шлеменко.

«А про кого он спрашивает? Я очень ценю свою голову, и это, видимо, нужна такая сумма, после которой я готов буду дальше быть тупым. Ладно, сейчас лишнего наговорю, и уже без денег меня ***** [стукнут].

За сколько бы я готов был подраться… Думаю, миллионов 20 долларов – и погнали. За 20 миллионов долларов я не боюсь получить от него ***** [звезды]. Да и так не боюсь», – заявил Моргенштерн на ютьюб-шоу «Вопрос ребром».

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В марте 2021 года бывший чемпион Bellator MMA Александр Шлеменко выступил против рекламы «Альфа-Банка» с участием рэпера и несколько раз высказывался за запрет творчества Алишера. Позже призыв Шлеменко поддержал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

На инстаграм Алишера Моргенштерна подписаны 7,2 миллиона пользователей. Последний альбом артиста Million Dollar: Business набрал 1 миллион прослушиваний во «ВКонтакте» за 25 минут. За сутки пластинку прослушали 16 миллионов раз.

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