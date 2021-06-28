Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого он считает интеллектуалами в смешанных единоборствах.
«Вообще в MMA очень мало интеллектуалов. По общению, по высказываниям видно бывает, что человек читает и читает ли вообще. Я своим близким всегда говорю: читайте, изучайте, смотрите свои интервью и высказывания, анализируйте, где и что вы сказали, ведь не всегда человек может быть прав. Нужно воспринимать этот мир не только своим умом.
Считаю, Камару Усман – очень интеллектуальный парень. Он много читает, развивается. Нравится мышление Александра Волкова, хотя не со многими его взглядами я согласен. Видно, что человек начитан. Другой вопрос, чем и как. Мне нравится, как Шлеменко мыслит, его убежденность в отстаивании своих прав. Также я считаю, что Ислам Махачев – очень харизматичный парень. Но мне не нравится, что он не показывает себя в СМИ», – приводит слова Нурмагомедова UFC Russia.
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- Нурмагомедов провел последний бой осенью 2020 года. Он победил Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры.
- Его статистика – 29 побед и ноль поражений.
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