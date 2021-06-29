Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на бой Конора Макгрегора и Дастина Порье.

«Первый раунд – я победу за Конором оставляю. Второй и выше – отдаю победу Дастину», – приводит слова Хабиба UFC Russia.

Бой Конора и Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264.

24 января на турнире UFC 257 Дастин Порье взял реванш у Конора Макгрегора, победив нокаутом во втором раунде.

Первый поединок состоялся 27 сентября 2014 года, тогда ирландец нокаутировал соперника в первом раунде.

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