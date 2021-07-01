Конор Макгрегор, вероятн, подхватил инфекцию стафилококка, а ведь до поединка с Дастином Порье всего 9 дней. Поэтому бой находится под реальной угрозой срыва. На данный момент Макгрегор не давал каких-либо комментарией.

Самые внимательные фанаты Конора разглядели в очередной публикации бойца след на левом локте. Отметина очень похожа как на царапину, так и на инфекцию стафилококка. Если подозрения портала Bjpenn подтвердятся, то бой, с большой долей вероятности, сорвется.

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Первый бой Порье и Макгрегора состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.

Третий акт был назначен на 10 июля.

Боссы UFC не собираются делать исключения для Конора. Бойцам с инфекциями запрещено выступать.

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