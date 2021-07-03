Ровно год назад не стало Абдулманапа Нурмагомедова. Отец бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова скончался в возрасте 57 лет. Спустя год со смерти тренера вспомнили бойцы смешанных единоборств.

«Сегодня уже год, как отца нет с нами. Это событие увеличило мое убеждение в том, что в этом мире нам ничего не принадлежит, ни наши дети, ни наши родители, ни наше имущество. Все, что мы имеем – все временно», – написал Хабиб Нурмагомедов в инстаграме.

Смешанные боевые искусства У Конора – инфекция. Бой с Порье под угрозой срыва ВЧЕРА В 20:41

«Нам будет всегда тебя не хватать, дядя», – написал в сторис двоюродный брат Хабиба Усман Нурмагомедов.

«Я помню и не забуду никогда», – подписал Ислам Махачев видео с Абдулманапом.

«Когда все начиналось, мы были совсем молоды и каждый день приходили в зал потому что знали, что там есть человек, который ждет нас. Мы чувствовали себя нужными, хотя понятия не имели, что нас ждет впереди. А наш тренер верил в нас, у него была цель сделать из нас спортсменов. Абдулманап посвятил большую часть жизни этому спорту и вложил частицу себя в каждого из нас. Магомедович, мы все благодарны вам и помним все, что вы для нас сделали», – оставил сообщение в инстаграме боец Bellator Рустам Хабилов.

«Представляю, как успешен был бы мир, если бы все верили в свое дело так, как Абдулманап Нурмагомедов! Это и есть его главное наследие – пример того, как надо всегда идти до конца, невзирая на все возникающие на пути преграды!» – сообщил президент промоушна AMC Fight Nighs Камил Гаджиев.

3 июля 2020 года Нурмагомедов-старший скончался на 58-м году жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Смешанные боевые искусства Хабиб уверен, что Конор выиграет у Порье 1-й раунд 29/06/2021 В 19:51