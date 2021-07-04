Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум сообщил, что готов дать реванш Федору Емельяненко.

«Федор никогда не был лучшим в истории, потому что я его уничтожил. Если Федор хочет получить реванш со мной, то я готов ехать в Россию. Скотт Кокер, погнали», – написал Вердум в твиттере

Бразилец также устроил опрос среди подписчиков, с кем должен провести следующий бой Емельяненко – с ним, Джошем Барнеттом или Жуниором дос Сантосом. 60% голосов набрал Вердум.

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Следующий бой Емельяненко состоится 23 октября на первом турнире Bellator в России. Соперник Федора еще не определен.

В 2010 году Вердум победил Емельяненко сабмишеном в первом раунде.

Вердум отказался от поединка в PFL против Брендона Сайлеса. Источники сообщают, что у бойца диагностировали отек мозга, но он планирует вернуться к тренировкам.

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