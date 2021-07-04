Боец UFC в легчайшем весе Джон Додсон попал в серьезное ДТП. Об этом сообщил менеджер спортсмена Рикки Коттенстетт.

«Вчера вечером Джон Додсон вместе с семьей попал в серьезную аварию. Давайте все поможем им в это трудное время. Ссылка на сбор средств есть в описании моего профиля», – написал Коттенстетт в инстаграме.

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Позже сам Додсон сообщил в инстаграме, что никто серьезно не пострадал.

«Просто даю всем знать, что мы все живы и никто серьезно не ранен. Машина, в которую мы врезались, осталась посреди шоссе, и в нее врезался еще один автомобиль. У него не горели фары, чтобы дать о себе знать нам. К счастью, кабели мешали нам выехать на встречную. Парень сбежал без машины после того, как увидел, что мое авто поехало. Я должен поблагодарить Infiniti за дизайн внедорожника, потому что он защитил мою семью и меня от смерти. Нам просто повезло, что никто не умер, мы можем дожить до следующего дня и вспомнить, как нам повезло. Жизнь коротка, и ты не знаешь, когда она закончится, так что наслаждайся ею, пока можешь», – написал Додсон.

Джон Додсон бился за пояс UFC против Деметриуса Джонсона. В сентябре 2015-го Додсон проиграл единогласным решение.

36-летний американец был одним из соперников Петра Яна на пути к титулу чемпиона. В феврале 2019 года Ян одолел Додсона единогласным решением судей.

Последний бой Додсон проиграл Мерабу Двалишвили в августе 2020-го – поединок также продлился все три раунда, а все судьи сошлись во мнении.

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