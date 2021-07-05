В воскресенье, 4 июля, в Краснодаре прошел турнир по смешанным единоборствам Open FC 6.

В основном карде русский полулегковес Виктор Колесник встречался с бразильцем Вандерсоном Силвой. В первом раунде Колесник пошел в атаку – провел двоечку в голову, но попал в блок соперника.

Тогда Виктор отогнал бразильца к сетке и отлично поймал его на колено. Русский файтер классно попал в голову, Силва поднял руку и признал поражение.

Смешанные боевые искусства Экс-соперник Петра Яна попал в серьезное ДТП 12 ЧАСОВ НАЗАД

Рефери зафиксировал победу Колесника нокаутом в первом раунде. Для бойца этот поединок стал 17-м успешным из 22 проведенных. Теперь его статистика – 17-4-1.

В главном бою турнира Open FC 6 Олег Попов выиграл у бразильца Фернандо Батисты техническим нокаутом во втором раунде.

Смешанные боевые искусства Вердум: «Федор никогда не был лучшим в истории. Я его уничтожил» 14 ЧАСОВ НАЗАД