Американский боец смешанных единоборств Джозеф Шик отправил в глухой нокаут Закари Берханса на турнире Cage Fury Fighting Championships 98.
Поединок закончился во втором раунде, когда бойцы пошли в размен, в результате чего Берханс пропустил хук в челюсть с правой.
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  • Турнир CFFC 98 состоялся 3 июля в Филадельфии.
  • Шик одержал три победы и проиграл два раза в профессиональной карьере.
  • Берханс при трех победах уступил пять раз – у него серия из пяти поражений.
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