Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выступил в качестве тренера на занятиях в American Kickboxing Academy (AKA). Ролик опубликовал главный тренер зала Хавьер Мендес.
32-летний Нурмагомедов сурово следил за правильным выполнением отжиманий. «Тот, кто устал, может пойти домой и поплакать там», – заявил Хабиб.
Смешанные боевые искусства
Уайт до сих пор уговаривает Хабиба вернуться в MMA
28/06/2021 В 09:37
Нурмагомедов готовился в AKA к своим поединкам в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Также в зале занимаются некоторые другие спортсмены из России и соратники экс-чемпиона UFC.
  • На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках.
  • Он завершил карьеру осенью 2020-го.
Хабиб уверен, что Конор выиграет у Порье 1-й раунд
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Смешанные боевые искусства
Тренер Хабиба: «Он снова хочет драться»
25/06/2021 В 08:31
Смешанные боевые искусства
Хабиб соперничает с женщинами за звание лучшего бойца 2021-го
24/06/2021 В 04:52