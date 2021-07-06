Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выступил в качестве тренера на занятиях в American Kickboxing Academy (AKA). Ролик опубликовал главный тренер зала Хавьер Мендес.

32-летний Нурмагомедов сурово следил за правильным выполнением отжиманий. «Тот, кто устал, может пойти домой и поплакать там», – заявил Хабиб.

Смешанные боевые искусства Уайт до сих пор уговаривает Хабиба вернуться в MMA 28/06/2021 В 09:37

Нурмагомедов готовился в AKA к своим поединкам в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Также в зале занимаются некоторые другие спортсмены из России и соратники экс-чемпиона UFC.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках.

Он завершил карьеру осенью 2020-го.

Смешанные боевые искусства Тренер Хабиба: «Он снова хочет драться» 25/06/2021 В 08:31