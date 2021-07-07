Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что в случае победы над Дастином Порье ирландец Конор Макгрегор получит шанс биться с Чарльзом Оливейрой за чемпионский пояс в легком весе.

«Конор – отличный соперник. У этого парня куча денег, ему больше не надо драться. Но он хочет. Он боец до мозга костей. На карту поставлено все, а он хочет вернуться на вершину. Если он выйдет в октагон и побьет первый номер рейтинга, он, скорее всего, получит титульный шанс. Вероятно, больше, чем конкуренцию, Конор любит деньги. Когда он дерется, он зарабатывает кучу денег. Все это по-прежнему важно для него в данный момент.

Я знаю, кто такой Конор Макгрегор. Есть много парней, которые говорят много дерьма публично. Большая часть этого – неправда. Дело в том, что Конор всегда был готов драться с кем угодно, где угодно и когда угодно. Он чрезвычайно богат. Вопрос в том, сколько еще он хочет? Насколько он голоден? Мы узнаем это в субботу вечером», – цитирует Уайта канал MMA Junkie

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Бой Конор – Порье состоится в ночь на 11 июля.

Ранее поступала информация, что Конор заразился инфекцией, но официального подтверждения не было.

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