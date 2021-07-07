Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что промоушн организует чемпионский реванш за пояс в легчайшем весе между русским бойцом Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом.
«Да, однозначно, мы запланируем этот поединок. Вероятно, где-нибудь в октябре», – цитирует Уайта MMA Junkie со ссылкой на UFC Arabia.
Также глава организации заявил, что в те же сроки в промоушн вернется шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев.
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«Мы также посмотрим на него в октябре. Чимаев может подраться с кем угодно. Однажды мы сделали ему бой с Леоном Эдвардсом, но сейчас его соперником может стать любой, так что я даже не знаю. Очевидно, Нил Магни – один из таких парней из-за всех этих дерьмовых разговоров между ним и Хамзатом. Но посмотрим», – ответил Дэйна.
- Петр Ян лишился чемпионского пояса в наилегчайшем весе в марте 2021 года. В четвертом раунде поединка с Алджамейном Стерлингом Ян нанес запрещенный удар коленом, схватил дисквалификацию и потерпел техническое поражение.
- Хамзат Чимаев провел в UFC три поединка и трижды получал бонус за лучшее выступление вечера. Последний раз он выходил в октагон в сентябре 2020-го и за 17 секунд нокаутировал Джеральда Миршерта.
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