Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев против возможного проведения боя между Александром Шлеменко и Моргенштерном.

«Не хочется [боя]. Во-первых, Моргенштерн такой блогер, который бесовщину показывает. Во-вторых, как бы культурно высказаться... Он – женщина с низкой социальной ответственностью. Продается. Мол: «Дай денег, а дальше делай со мной что хочешь».

Я такие истории вообще не поддерживаю. Мне нравится идея проведения боя Джигана и Емельяненко, когда люди по-настоящему дерутся. А тут: «Заплати мне деньги и делай со мной все, что хочешь», – цитирует Кремлева «СЭ»

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Конфликт Шлеменко и Моргенштерна начался, когда боец раскритиковал музыканта за то, что тот пропагандирует ложные ценности.

На вопрос ютьюб-канала Gazgolder «Мог бы он подраться с Шлеменко» Моргенштерн ответил: «Очень ценю свою голову, и для этого боя нужна такая сумма, чтобы я согласился продолжать быть тупым. Миллионов 20 долларов – и погнали».

Ответ музыканта Шлеменко назвал «тупым пиар-ходом».

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