В преддверии поединка Конора Макгрегора и Дастина Порье на UFC 264 состоялась пресс-конференция, в рамках которой бойцы провели дуэль взглядов. На ней ирландец и американец чуть не подрались – пришлось задействовать телохранителей.
Во время стердаунов активнее вел себя Конор. Сначала бывший двойной чемпион встал в стойку, а затем попытался ударить Порье ногой.
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- Третий бой Конора и Порье состоится 10 июля.
- Первый бой Порье и Макгрегора состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.
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