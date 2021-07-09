Я слежу за Конором больше пяти лет. Видел, как он за секунды сложил Жозе Альдо, как стучал с Диасом и Хабибом, как обнимался с бабушкой Ковбоя и падал в нокаут после панчей Порье. Самым главным элементом всех боев Ноториуса стабильно оставалась бешеная раскрутка. Конор за месяц до ивента начинал расхваливать себя, унижать соперника и периодически постить пьяные твиты про Хабиба и его семью. Макгрегор вел себя мерзко и развязно, зато это резонировало – он оставался самым ярким бойцом, даже выходя в октагон реже чем раз в год. Но потом все закончилось.

Уже перед январским боем с Порье Мак выбрал скучнейшее амплуа доброго папаши и почти не оскорблял Дастина. Потом Конор улетел в нокаут и стал совсем паинькой – ровно до тех пор, пока Порье не обвинил его в том, что ирландец не перевел обещанный кэш на благотворительность. Макгрегор назвал американца деревенщиной, но конфликт быстро замялся.

Нокаут Конора Макгрегора во втором бою против Дастина Порье Фото: Getty Images

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Сейчас Конор снова задирает Дастина: называет его болваном, обещает прописать с ноги и гарантирует нокаут. Ноториус даже провоцировал американца на битве взглядов, но все это выглядит предельно вторично и наигранно. Примерно как фраза «Сейчас у меня лучшая форма за карьеру», которую Мак произносит абсолютно перед каждым боем. Ирландец так обленился, что не придумывает новые трешток-фишки, а пользуется приемчиками из 2015-го – тогда они прокатывали, а сейчас уже не возбуждают.

Правда в том, что карьера Конора завершилась почти четыре года назад, когда он вышел против Флойда и неприлично разбогател. После того поражения никто не видел настоящего голодного Макгрегора. В бою с Хабибом он рекламировал виски, а драки с Ковбоем и Порье провел чисто по инерции – потому что на диване становилось слишком скучно.

Сейчас примерно та же ситуация – на это указывает даже подготовка Макгрегора. Вот каким инсайдом недавно поделился боец Рафаэль Физиев: «Я вижу, как Макгрегор тренируется в Дубае с непонятными людьми, непонятными бойцами. Видел, он тренируется с каким-то индусом, а среди индусов я еще бойцов не видел. Я больше чем уверен: он просто выйдет, заново сделает деньги и получит по шее». Скорее всего, это верный прогноз.

Конор Макгрегор и Дастин Порье на битве взглядов Фото: Getty Images

Сейчас Конор интересен лишь в контексте собственных минусов. Оказывается, он посредственно борется, не держит удар, не умеет терпеть, плохо перестраивается во время боя и легко может задышать. Секрет позднего Макгрегора давно разгадан: он либо сразу побеждает, либо сталкивается с громадными проблемами. Исключение – реванш с Диасом, но тому ивенту скоро стукнет пять лет. Трудно поверить, что когда-то Конора действительно рассматривали как потенциально лучшего бойца в истории – в 2021-м такой тезис звучит как абсурд.

После Макгрегора останется лишь маркетинговое наследие – феномен его популярности будут разгадывать еще долго. Но шансов в ближайшем бою против Дастина фактически нет: Порье постоянно думает о спорте, заряжен на пояс и уже знает, чем пробить Ноториуса. Конора спасет лишь убийственное попадание в первом раунде – если этого не произойдет, ирландца опять размотают. Но расстраиваться точно не стоит. После второго подряд избиения от Порье Макгрегор наконец-то действительно завершит карьеру, а Дастин отправится за титулом, который он однозначно заслужил.

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