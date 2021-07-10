Полусредневес UFC Хамзат Чимаев вернется в октагон.

Многочисленные источники, близкие к матчмейкингу, подтвердили MMA Fighting, что 27-летний швед чеченского происхождения примет участие в поединке на турнире UFC 267 на Бойцовском острове в Абу-Даби. Соперником Чимаева станет китаец Ли Цзянлян. Ивент намечен на 30 октября.

Хамзат выйдет в клетку после 10-месячной паузы. Последний раз он дрался в сентябре 2020 года на турнире UFC Fight Night 178 и за 17 секунд загасил Джеральда Миршерта.

Конор Макгрегор – Дастин Порье Трилогия: Макгрегор против Порье! Кто победит на этот раз? 4 ЧАСА НАЗАД

Шведский чеченец должен был биться с Леоном Эдвардсом на UFC Fight Night 183 в декабре 2020-го, но их встречу дважды переносили (и в итоге отменили) из-за осложнений после коронавирусной инфекции у Чимаева.

В марте 2021-го Хамзат объявил о завершении карьеры, но президент промоушна Дэйна Уайт опроверг эту информацию и объяснил все эффектом приема преднизона.

Статистика Ли Цзянляна в UFC – 10-4 (18-6 в MMA). В январе 2021-го 33-летний китаец вырубил в первом раунде аргентинца Сантьяго Понсиниббио и получил бонус за лучшее выступление ивента UFC on ABC 1.

Конор Макгрегор – Дастин Порье Конор заработал $90 млн в UFC. С Порье он дойдет до 100 21 ЧАС НАЗАД