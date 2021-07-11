Бывший боец UFC, ветеран ММА Трэвис Фултон был найден мертвым в своей камере в тюрьме в Айове.

44-летний бывший спортсмен, который провел в ММА 320 боев, скорее всего, покончил жизнь самоубийством в тюрьме, сообщает BJPenn.

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Сотрудники тюрьмы обнаружили тело Фултона примерно в 4:00 утра по местному времени. Они попытались оказать ему помощь, но так и не смогли его спасти. Спортсмена доставили в госпиталь, где через час он скончался.

Фултон оказался в тюрьме по обвинению в хранении детской порнографии и домашнем насилии. Приговор по делу бывшего бойца еще не был вынесен. По данным СМИ, он успел согласился с частью предъявленных обвинений.

Фултон является рекордсменом по количеству поединков в ММА. За карьеру он одержал 255 побед.

В UFC Трэвис провел два поединка.

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