Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов был назван лучшим бойцом смешанных единоборств 2021 года по версии ESPY Award.

Премия ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly) ежегодно присуждается лучшим спортсменам, командам и людям, связанным со спортом. 32-летний боец вошел в номинацию, несмотря на то, что в 2021 году не провел ни одного боя. За победу Хабиб соперничал с чемпионом UFC в тяжелом весе Френсисом Нганну, а также с двумя женщинами-бойцами: действующей чемпионкой промоушна в легком и полулегком весе Амандой Нуньес и обладательницей пояса в минимальном весе Роуз Намаюнас. «Финального выступления в карьере оказалось достаточно для завоевания еще одного титула», – говорится в инстаграме ESPN.

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Хабиб провел последний бой осенью 2020 года. Он победил Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры.

Статистика Нурмагомедова – 29 побед и ноль поражений.

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