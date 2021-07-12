Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко анонсировал три следующих поединка.

«Сейчас я хочу провести разогревочный бой. Слышал, что Тарасов хочет со мной подраться. Ну что мне делать? Детей придется тоже бить, ставить на место.

Следующий бой у меня будет с Джиганом. Настучу ему в кукуху. Отекшему, заплывшему, здоровому Джигану. Буду бить его. Пусть лучше песни поет, а не на ринг лезет. Он думает, что это так легко и просто. Третий бой у меня уже намечен и подписан контракт с Минеевым. Буду бить его с обеих рук, очень сильно и жестко», – заявил 39-летний Емельяненко.

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Последняя победа Александра в MMA датирована июлем 2018 года. Затем он свел вничью поединок против Тони Джонсона и проиграл Магомеду Исмаилову.

Статистика Емельяненко – 28 побед и восемь поражений.

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