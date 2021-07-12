Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, опубликовал в твиттере обращение после перенесенной операции.

«Все по плану, операция прошла идеально. Я чувствую себя потрясающе. Теперь шесть недель мне ходить на костылях, а затем предстоит процесс восстановления. У меня был чертовски хороший первый раунд, было бы неплохо попасть во второй, чтобы поглядеть, что и как, но произошло то, что произошло. Такова природа бизнеса: случился перелом голени и второй раунд не состоялся.

Дастин, ты можешь праздновать эту незаконную победу сколько хочешь, но ты ничего не сделал на ринге. Несостоявшийся второй раунд показал бы все. Мы идем вперед с командой. Мы отряхиваемся и возвращаемся в лучшем виде, чем раньше», – сказал Макгрегор.

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Макгрегор впервые в карьере потерпел второе поражение подряд и настаивал, чтобы ему засчитали проигрыш из-за медицинской остановки. Это его третья неудача в четырех последних боях.

Порье остался на первой позиции в легковесном дивизионе.

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