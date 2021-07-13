Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о недавнем предложении Дэйны Уайта подраться с Жоржем Сен-Пьером.

«Уайт прислал мне сообщение: «Привет, Жорж Сен-Пьер хочет драться с тобой». Я ответил: «И что мне сделать?». Я не знаю. Я закончил, понимаешь? Думаю, с Жоржем все тоже покончено. Пусть этот парень остается легендой. Ему 40 лет, и я не понимаю, почему он должен драться.

Думаю, у него достаточно денег. А я закончил, действительно закончил. Мне всего 32 года. Люди будут говорить о нашем возможном поединке в течение следующих семи или восьми лет. Потому что в ММА многие парни остаются в топе в 37, 38, 39 лет», – сказал Нурмагомедов в интервью MMAJunkie.

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Хабиб провел последний бой осенью 2020 года. Он победил Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры.

Статистика Нурмагомедова – 29 побед и ноль поражений.

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