Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мэйэзер подколол бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который сломал ногу в бою с Дастином Порье на прошлой неделе. Флойд опубликовал в инстаграме изображение игрушечного Макгрегора с неестественно вывернутой ногой.

«Родители, покупайте заранее детям рождественские подарки и не забудьте сказать: «Плевать, что нога сломалась, сука, прыгай на той, которая цела!» – подписал фото боксер.

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Макгрегор проиграл Порье после того как оступился и получил открытый перелом ноги.

Конор впервые в карьере потерпел второе поражение подряд и настаивал, чтобы ему засчитали проигрыш из-за медицинской остановки. Это его третья неудача в четырех последних боях.

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