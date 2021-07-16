Конор Макрегор, получивший перелом ноги во время поединка с Дастином Порье, выписался из больницы после операции. Ему вставили титановую пластину.

«Мне нужна была титановая большеберцовая кость, и теперь у меня титановый стержень от колена до щиколотки. Доктор сказал, что он неразрушимый. Теперь я продолжу набирать темп, наращивать силу – и у меня есть неразрушимая титановая нога. Я похож на Арни из второго «Терминатора». У меня есть все инструменты для этого – и какая это будет история! Люблю вас всех. Вы не победите ирландцев», – заявил Конор на видео для инстаграма.

Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом в первом раунде

Это второй его проигрыш в поединке с Порье. Первый бой из трех выиграл Конор.

Смешанные боевые искусства Мэйуэзер жестко потроллил Конора на тему сломанной ноги 16 ЧАСОВ НАЗАД

Конор Макгрегор – Дастин Порье Конор вылетел из топ-5 рейтинга UFC ВЧЕРА В 11:09