Диана Авсарагова, выступающая за Россию в MMA-промоушене Bellator, едва не провалила взвешивание накануне турнира Bellator 262, на котором должна сразиться с Габриэллой Галфин. Бой состоится в ночь с 16 на 17 июля по Москве.

Авсараговой пришлось полностью раздеться, и только тогда весы показали, что она уложилась в лимит весовой категории. Во время взвешивания спортсменку прикрыли простыней.

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В декабре 2019 года Авсарагова подписала контракт на 6 боев с Bellator MMA.

9 апреля 2021 года Диана дебютировала в Bellator, одержав за 29 секунд победу нокаутом над Тарой Графф.

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