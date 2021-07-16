Диана Авсарагова, выступающая за Россию в MMA-промоушене Bellator, едва не провалила взвешивание накануне турнира Bellator 262, на котором должна сразиться с Габриэллой Галфин. Бой состоится в ночь с 16 на 17 июля по Москве.
Авсараговой пришлось полностью раздеться, и только тогда весы показали, что она уложилась в лимит весовой категории. Во время взвешивания спортсменку прикрыли простыней.
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- В декабре 2019 года Авсарагова подписала контракт на 6 боев с Bellator MMA.
- 9 апреля 2021 года Диана дебютировала в Bellator, одержав за 29 секунд победу нокаутом над Тарой Графф.
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