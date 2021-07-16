Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, выступающий в легкой весовой категории, заявил, что считает себя единственным спортсменом, которому удалось выиграть у Хабиба Нурмагомедова.

«Случались дни, когда жирный любитель тирамису Хабибер был просто щенком. Я оказался единственным, кто заставил его словесно сдаться. 29-29-1!» – подписал Фергюсон видео в инстаграме.

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Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пять раз пытались организовать, но безуспешно. Его проведение всякий раз срывалось по различным причинам. Последний был запланирован на май 2020-го, но Хабиб не смог вылететь из-за пандемии коронавируса и закрытых границ. Через полгода он завершил карьеру, победив Джастина Гэтжи.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 боях.

В октябре 2020 года Хабиб объявил о завершении карьеры.

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