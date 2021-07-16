Турнир UFC Vegas 31 состоится в ночь с 17 на 18 июля в Неваде. Спортсменов примет площадка UFC APEX, намечено 11 поединков. Бои прелимов начнутся в 2:00, мейнкард стартует примерно в 5:00, а главный поединок ожидается в 7 утра.

Главный бой

В мейн-ивенте российский легковес Ислам Махачев встретится с бразильцем Тиаго Мойзесом. Махачев занимает девятое место в рейтинге своего дивизиона, Мойзес – 14-й. В случае выигрыша Ислам одержит восьмую победу подряд и вплотную приблизится к топ-5. Мойзес идет на серии из трех викторий – он дебютировал в топ-15 совсем недавно, но победа над Махачевым высоко поднимет его в рейтинге. Ислам впервые возглавляет турнир UFC – это произошло после того, как отменился поединок Макса Холлоуэя и Яира Родригеса.

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Тиаго Мойзес Фото: Getty Images

Соглавный бой

Великолепная схватка двух ветеранов женских ММА. 44-летняя Марион Рено и 34-летняя Миша Тейт подходят к противостоянию в совсем разном настроении. Для Рено бой станет последним в карьере, о чем она уже объявила. Тейт, наоборот, решила вернуться в большой спорт – девушка бросала бои в ноябре 2016-го после двух поражений подряд. Тейт занялась семьей, родила двух детей, а теперь вышла из декрета.

Миша Тейт Фото: Getty Images

За кого болеть, кроме Махачева

В предварительном карде второй бой в UFC проведет представитель Казахстана Сергей Морозов. В дебютном поединке бывший чемпион M-1 уступил двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова Умару. 17 июля Морозов встретится с Халидом Тахой из Германии, который одержал только две победы в последних шести боях.

Сергей Морозов Фото: Getty Images

Полный кард

Ислам Махачев (Россия) – Тиаго Мойзес (Бразилия)

– Тиаго Мойзес (Бразилия) Марион Рено (США) – Миша Тейт (США)

Джереми Стивенс (США) – Матеуш Гамрот (Польша)

Родольфо Виейра (Бразилия) – Дастин Штольцфус (США)

Габриэль Бенитес (Мексика) – Билли Карантильо (США)

Даниэль Родригес (США) — Престон Парсонс (США)

Аманда Лемос (Бразилия) – Монтсеррат Руис (Мексика)

Халид Таха (Германия) – Сергей Морозов (Казахстан)

Майлз Джонс (США) – Андерсон дос Сантос (Бразилия)

Франсиско Фигередо (Бразилия) – Малколм Гордон (Канада)

Алан Бодо (Франция) – Родриго Насименто Феррейра (Бразилия)

Где смотреть?

Бои легально и в хорошем качестве можно посмотреть на платном сервисе UFC Fight Pass, на канале UFC ТВ (600-я кнопка в пакете «Ростелекома»), в видеосервисе Wink и на more.tv.

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