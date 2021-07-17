В ночь с 16 на 17 июля в Анкасвилле на стадионе «Мохеган Сан Арена» состоялись соревнования по смешанным единоборствам Bellator 262.
В предварительном карде в октагон вышли боец из России Диана Авсарагова и американка Габриэлла Галфин. Бой закончился победой Авсараговой раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29).
В соглавном поединке встретились американцы Мэтт Митрион и Тайрелл Форчун. Форчун победил Митриона уже в первом раунде техническим нокаутом.
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Главный поединок также был женским – боролись Хулиана Веласкес (Бразилия) и Денизе Кильхольц (Нидерланды). Бой длился пять раундов, в итоге победу раздельным решением праздновала Веласкес и защитила титул чемпионки Bellator.
  • Форчун является потенциальным соперником российского бойца Валентина Молдавского в борьбе за пояс временного чемпиона Bellator.
  • Дебют Авсараговой в Bellator состоялся в апреле 2021 года. На турнире Bellator 255 она победила Тару Графф, нокаутировав ее менее чем за минуту.
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