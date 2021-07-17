Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг со смехом заявил, что готов сводить экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в Диснейленд. А для комфорта сломавший ногу Конор может прогуляться в инвалидном кресле.
«Наверно, мне стоит позвонить Конору и предложить. Дело в том, что каждый раз, когда моя мама приезжала из Англии, мы шли с ней в Диснейленд. Но мама не может ходить, а для инвалидов-колясочников в парке созданы все условия.
Это приносит некоторые преимущества – появляется доступ в первые ряды. Вы же понимаете, о чем я? Никакой очереди, это славно. Так что да, Конор, если ты свободен в эти выходные, давай сгоняем в Диснейленд, детка? Едем!
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Инвалидную коляску можно арендовать непосредственно в Диснейленде, там организован прокат. После устроиться поудобнее, а потом продвигаться в переднюю часть очереди», – рассудил Биспинг в
на ютьюб-канале Fight CAT.
- Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом в первом раунде из-за перелома ноги.
- Это вторая его неудача в поединках с Порье. Первый бой из трех выиграл Конор.
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