Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг со смехом заявил, что готов сводить экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в Диснейленд. А для комфорта сломавший ногу Конор может прогуляться в инвалидном кресле.

«Наверно, мне стоит позвонить Конору и предложить. Дело в том, что каждый раз, когда моя мама приезжала из Англии, мы шли с ней в Диснейленд. Но мама не может ходить, а для инвалидов-колясочников в парке созданы все условия.

Это приносит некоторые преимущества – появляется доступ в первые ряды. Вы же понимаете, о чем я? Никакой очереди, это славно. Так что да, Конор, если ты свободен в эти выходные, давай сгоняем в Диснейленд, детка? Едем!

Конор Макгрегор – Дастин Порье Джейк Пол подарил Порье цепочку со спящим Конором 5 ЧАСОВ НАЗАД

Инвалидную коляску можно арендовать непосредственно в Диснейленде, там организован прокат. После устроиться поудобнее, а потом продвигаться в переднюю часть очереди», – рассудил Биспинг в

на ютьюб-канале Fight CAT.

Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом в первом раунде из-за перелома ноги.

Это вторая его неудача в поединках с Порье. Первый бой из трех выиграл Конор.

Смешанные боевые искусства Авсарагова выиграла бой, ради которого пришлось раздеваться 8 ЧАСОВ НАЗАД