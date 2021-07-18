В ночь с 17 на 18 июля по московскому времени на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе (США) в главном бою турнира UFC Vegas 31 встретились российский боец Ислам Махачев и бразилец Тиаго Мойзес.

Встреча закончилась в четвертом раунде после успешного проведенного Исламом удушающего приема.

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После победы Махачева поздравил Хабиб Нурмагомедов – его друг и бывший чемпион промоушна в легком весе.

Махачев одержал восьмую победу подряд и вплотную приблизился к топ-5.

Ислам впервые возглавлял турнир UFC – это произошло после того, как бвл отменен поединок Макса Холлоуэя и Яира Родригеса.

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