В ночь с 17 на 18 июля по московскому времени на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе (США) в главном бою турнира UFC Vegas 31 встретились российский боец Ислам Махачев и бразилец Тиаго Мойзес.
Встреча закончилась в четвертом раунде после успешного проведенного Исламом удушающего приема.
Смешанные боевые искусства
Биспинг – Макгрегору: «Едем в Диснейленд! Берем инвалидное кресло»
После победы Махачева поздравил Хабиб Нурмагомедов – его друг и бывший чемпион промоушна в легком весе.
- Махачев одержал восьмую победу подряд и вплотную приблизился к топ-5.
- Ислам впервые возглавлял турнир UFC – это произошло после того, как бвл отменен поединок Макса Холлоуэя и Яира Родригеса.
Хабиб Нурмагомедов дал интервью, в котором сообщил о предложении главы UFC Дэйны Уайта устроить бой с Жоржем Сен-Пьером
Конор Макгрегор – Дастин Порье
Джейк Пол подарил Порье цепочку со спящим Конором
Смешанные боевые искусства
Авсарагова выиграла бой, ради которого пришлось раздеваться