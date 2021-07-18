В Лас-Вегасе (США) в ночь с 17 на 18 июля состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 31. В главном бою российский боец Ислам Махачев победил бразильца Тиаго Мойзеса удушающим приемом – поединок закончился в четвертом раунде. Что еще было на турнире?

В предварительном карде сражался 32-летний Сергей Морозов из Казахстана. Он вышел в октагон против 29-летнего Халида Таха из Германии и взял верх в трехраундовом противостоянии единогласным решением судей – 30-27, 30-27, 30-27.

В соглавном поединке противостояли друг другу американки Миша Тейт и Марион Рено. Тейт победила техническим нокаутом в третьем раунде – для нее бой стал первым с 2016 года, когда она объявила об уходе из MMA.

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Был зафиксирован еще один ярчачйший нокаут в женском бою – он принадлежит бразильянке Аманде Лемос. На 35-й секунде она разобралась с мексиканкой Монтсеррат Руис.

Техническим нокаутом завершился бой американца Билли Карантильо и мексиканца Габриэля Бенитеса – победа досталась бойцу из США.

На настиле закончился и бой Престона Парсонса. Он проиграл техническим нокаутом Даниэлю Родригесу. Оба бойца представляют США.

На турнире присутствовал экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов – он радовался за своего друга Махачева.

Следующий ивент UFC состоится 25 июля – его возглавит бой Кори Сэндхагена и Ти Джея Диллашоу.

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