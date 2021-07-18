Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев после победы над Тиаго Мойзесом мощно обратился к топовым легковесам UFC.
«Эй, парни, вы можете бегать, но вы не сможете спрятаться. Я иду, я здесь», – заявил Махачев, который считается в России один из претендентов на чемпионский пояс в легком весе.
Смешанные боевые искусства
Махачев задушил Мойзеса в 4-м раунде, Хабиб поздравил
ЧАС НАЗАД
  • В ночь с 17 на 18 июля по Москве Махачев победил Мойзеса в четвертом раунде удушающим приемом.
  • Ислам одержал восьмую победу подряд и вплотную приблизился к топ-5.
Ислам Махачев победил Тиаго Мойзеса в главном событии UFC Vegas 31 досрочно (видео)
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Смешанные боевые искусства
Биспинг – Макгрегору: «Едем в Диснейленд! Берем инвалидное кресло»
18 ЧАСОВ НАЗАД
Конор Макгрегор – Дастин Порье
Джейк Пол подарил Порье цепочку со спящим Конором
ДЕНЬ НАЗАД