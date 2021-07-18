Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев после победы над Тиаго Мойзесом мощно обратился к топовым легковесам UFC.

«Эй, парни, вы можете бегать, но вы не сможете спрятаться. Я иду, я здесь», – заявил Махачев, который считается в России один из претендентов на чемпионский пояс в легком весе.

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В ночь с 17 на 18 июля по Москве Махачев победил Мойзеса в четвертом раунде удушающим приемом.

Ислам одержал восьмую победу подряд и вплотную приблизился к топ-5.

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