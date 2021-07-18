Ислам Махачев ожидаемо придушил Тиаго Мойзеса – бразилец продержался до четвертого раунда, но впервые в карьере постучал. Теперь Ислам идет на серии из восьми побед подряд, причем последний раз он проигрывал раунд в 2016-м – подфартило Крису Уайду. С тех пор у Махачева 20 выигранных пятиминуток, но эта статистика говорит еще и об уровне оппозиции: она была, мягко говоря, не чемпионской.

Никто не обесценивает успехи Ислама, но пока его бои выглядят стандартно. Он выходит против соперника не из топ-10, выматывает его, а затем либо заставляет стучать, либо побеждает судейским решением. Характерно, что ни у Добера, ни у Мойзеса (два последних противника Ислама) нет даже страничек в русской Википедии – это дефолтные джорнимены, которых уверенно гасят на пути к поясу. Их не назвать мешками, но и всерьез анализировать бои с этими ребятами немного неловко.

Гораздо увлекательнее наблюдать, как Хабиб словно вручную управляет Исламом: экс-чемпион подсказывает и по ходу раундов, и в паузах. Самое крутое, что реплики Орла всегда короткие и по делу. «Вспомни, как делал в конце первого раунда, и делай так же», – лаконично объяснял Хабиб за несколько минут до того, как Тиаго сдался.

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Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев Фото: Getty Images

Ислама еще нельзя считать таким же совершенным бойцом, каким был сам Нурмагомедов. Махачев чаще рискует (а потом слышит фразу «план отца» от коуча Хавьера), иногда пропускает и пока набирается уверенности. Промоутер Камил Гаджиев сказал абсолютно верную вещь: «Физически Ислам готов к титульнику, а медийно – нет». Вокруг этого дагестанца пока нет того вайба неуязвимости, который имелся у Хабиба. Во-первых, потому что Махачев все же проигрывал, пусть и в 2015-м. Во-вторых, потому что махачкалинец дает не слишком яркие интервью. Банален даже его трешток: видно, что Ислам выжимает из себя какие-то угрозы, хотя сам предпочел бы потренироваться, а не давать пресс-конференции.

При этом непонятно, зачем Махачев прицепился к несчастному Рафаэлю дос Аньосу. В 2020-м их бой дважды отменился, но Ислам по-прежнему атакует 36-летнего РДА, у которого целых четыре поражения в последних шести дуэлях. Победа над бразильцем не добавит Махачеву респектов, но Ислам потратит полгода и ценный таймслот на то, чтобы окончательно угробить ветерана. Профит реально сомнительный – лучше оставить Рафу в прошлом и поискать бой, который приблизит Ислама к поясу.

Махачев душит Мойзеса Фото: Getty Images

Если уж и добивать чью-то карьеру, то можно прикончить Тони Фергюсона, хотя американец вряд ли пойдет за третьим лузом от борца подряд. Тогда стоит атаковать Бенила Дариуша – у него есть важная победа (как раз над Кукуем), плюс он небезнадежен в борьбе. Сам Ислам рассматривает еще и Майкла Чендлера, и это тоже будет мощное рубилово: экс-чемпион Bellator либо донесет удар и закрутит сальто, либо постучит во втором-третьем раунде.

Так что теперь самое важное для Ислама – не получать травмы и прикинуть, каким путем можно подняться в топ-5 и добраться до титульного боя. Сейчас у Махачева есть все: солидная статистика, отличное промо от Хабиба, шикарный тренерский штаб и огромный запас по скиллам. Осталось сделать 2-3 шага наверх, чтобы наконец оправдать все авансы и выйти из тени Нурмагомедова. Судя по тому, что до пояса допрыгнул даже списанный Чарльз Оливейра, у Ислама неплохие шансы на титул. Пока что Махачев, которому уже 29, слегка отстает от графика Хабиба (тот впервые примерил пояс как раз в этом возрасте), но все еще впереди: уже в следующем году Ислам обязан быть одним из фаворитов в гонке за чемпионство UFC.

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