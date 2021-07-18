Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, победивший бразильца Тиаго Мойзеса на турнире UFC Vegas 31, снова заявил, что хотел бы подраться с Тони Фергюсоном. Но глава промоушна Дэйна Уайт имеет другие планы.

– Ваш следующий бой должен быть громким. Вы упомянули Рафаэля дос Аньоса, Майкла Чендлера и Тони Фергюсона. С кем из них хотели бы подраться больше?

– Дайте подумать... Если бы у меня был выбор, он бы пал на Тони Фергюсона, потому что это большая история. Хабиб должен был драться с ним пять или шесть раз. Давайте поставим точку! Я готов завершить эту историю. Докажу всему миру, что Тони не уровень Хабиба. Люди не осознают, какой прессинг у Хабиба. Думаю, вы и так все понимаете.

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– Когда хотите провести следующий бой?

– До конца года. Намерен завершить его досрочно, после чего стану лучшим бойцом года, – заявил Махачев на пресс-конференции.

По данным MMA Junkie, президент UFC Дэйна Уайт собирается предложить Махачеву другого соперника – не Фергюсона, Дос Аньоса или Чендлера. Уайт видит поединок Махачева с Бенеилом Дариушем, который победил Фергюсона в мае 2021-го. Дариуш идет в топ-5 рейтинга легковесов, уступая только обладателю пояса Чарльзу Оливейре, Дастину Порье и Джастину Гэтжи.

Махачев победил Мойзеса удушающим приемом в четвертом раунде.

Хабиб присутствовал на турнире, поддерживая друга и протеже.

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