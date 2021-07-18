Основатель лиги кулачных боев Hardcore FC Анатолий Сульянов встретился с хип-хоп-артистом Алишером Моргенштерном.

Рэпер заявил Сульянову, что смешанные единоборства надо запрещать. В ответ CEO промоушна спросил у Моргенштерна: «Подожди, но за 20 миллионов долларов ты готов ворваться на Hardcore и подраться?» «За 20 просто рублей», – развел руки в сторону Алишер.

«За 20 просто рублей? Контракт подписан, это официальное заявление. Ищем соперника», – заявил Сульянов.

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Ранее Моргенштерна критиковали бойцы смешанного стиля Александр Шлеменко, Хабиб Нурмагомедов, Александр Волков, Александр Емельяненко и многие другие Александры.

В конце июня артист предлагал запретить MMA из-за плохого примера детям. Также Алишер согласился выйти в октагон против Шлеменко за 20 миллионов долларов. Он назвал прайс в ютьюб-шоу «Вопрос ребром» на канале Gazgolder.

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