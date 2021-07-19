Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов спустился в метро.

Фото появилось в сторис его менеджера Ризвана Магомедова. «Когда завершил карьеру», – гласит подпись к публикации. На фотографии Хабиб стоит в заполненном вагоне в маске.

Смешанные боевые искусства Тони – о Хабибе: «Я единственный, кому он словесно сдался. 29-1» 16/07/2021 В 11:29

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры осенью 2020 года, победив Джастина Гэтжи. Его статистика – 29-0.

Хабиб трижды защитил чемпионский титул. После его ухода пояс завоевал Чарльз Оливейра.

Смешанные боевые искусства Хабиб: «Уайт написал, что Сен-Пьер хочет драться со мной» 13/07/2021 В 12:11