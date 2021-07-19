Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов спустился в метро.
Фото появилось в сторис его менеджера Ризвана Магомедова. «Когда завершил карьеру», – гласит подпись к публикации. На фотографии Хабиб стоит в заполненном вагоне в маске.
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- Нурмагомедов объявил о завершении карьеры осенью 2020 года, победив Джастина Гэтжи. Его статистика – 29-0.
- Хабиб трижды защитил чемпионский титул. После его ухода пояс завоевал Чарльз Оливейра.
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