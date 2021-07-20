Поединок блогера Хасбуллы Магомедова, известного под прозвищем Хасбик, и певца Абдурозика не состоится. Как стало известно из нового видео на ютьюб-канале организатора Асхаба Тамаева, боя не будет из-за возросших требований Хасбика.

«Изначально мы с Хасбуллой договорились на сумму 1 млн рублей. Тогда это были огромные деньги для Хасбуллы. За ролик я давал ему 20 тысяч рублей, но в последнее время – 500 тысяч рублей», – сказал Тамаев и отметил, что готов предложить Хасбику 5 млн рублей за бой. Организатор отметил, что с Абдурозиком договориться получилось, но гонорар певца он озвучивать не станет.

«Мне Хасбулла на звонки и сообщения не отвечает. Никакой ненависти и неприязни к нему нет, несмотря на всю эту историю. Он поменял номер, но мне его не дал. Он сказал, что не хочет лишним людям скидывать – получается, я лишний. В данный момент Хасбик на сильном хайпе – усилиями нашей команды мы смогли этого достичь. Его хотят пригласить на пресс-конференцию UFC, по поводу него Snoop Dogg писал мне, Marshmello писал, Логан и Джейк Пол. Мировые звезды хотят его видеть.

Смешанные боевые искусства «Когда завершил карьеру». Фото Хабиба из метро ДЕНЬ НАЗАД

Если бы мы с Хасбуллой ездили в Дубай, в Америку, он сейчас был бы долларовым миллионером. К сожалению, он этого не понимает. Эти деньги он мог бы заработать буквально за две минуты. Мы хотели провести бой Хасбика и Абдурозика два раунда по одной минуте. Может быть, три раунда по 40 секунд. Все понимают, что никакой жестокости не будет. Если бы даже бой прошел в стойке, перчатки были бы максимально мягкие. Я прекрасно понимаю, что за Хасбика и Абдурозика, если бы даже был бой, ответственность лежит на мне. Но я больше отдаю предпочтение, что поединок прошел бы по грепплингу и борьбе. И мы узнали бы, кто сильнее в партере», – заявил Тамаев.

В завершении видео организатор все же встретился с Хасбиком и получил отказ – драться за 5 и даже за 7 млн Хасбулла не будет. «Это очень мало за такой бой. Сколько нужно? Я же давно сказал – 20 млн рублей. За ролик – 1 млн или 50 на 50 плати», – отрезал Хасбик.

В комментариях много недовольных – подписчики Тамаева ждали бой, но теперь призывают организатора не платить Хасбику.

«Оставь Хасбика, возьми Абдулрозика и езди на пресс-конференции, от UFC комментаторы хотели его за 10 тысяч долларов», – заявил пользователь Макс Амаев.

«Асхаб , вся твоя аудитория пишет тебе , что Хасбулла не стоит таких денег!!! Прислушайся. Возьми и раскрути Абдурозика, и тогда Хасбик сам прибежит сниматься за 20к рублей! Поверь мне», – убежден Алидод Исрафилов.

«Принципиально не давай ему денег. Сам прибежит к тебе!» – считает Илья Шадрин.

«Меня просто рвет от такой наглости, человек просто зажрался, либо его родственники. Снимать нельзя, то нельзя, плати, плати, плати. Забей на него, смотреть тошно», – посоветовал FENOMENZ.

«За 20 млн он с Емельяненко должен драться», – отметил Игорь Аксанов.

Смешанные боевые искусства Моргенштерн назвал сумму, за которую готов подраться в Hardcore FC ВЧЕРА В 18:21