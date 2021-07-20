Блогер и боксер Логан Пол может провести следующий бой против бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Сильвы.

Поединок по правилам бокса должен состояться 19 сентября в Дубае. Об этом сообщил боец Диллон Дэнис, который в своем инстаграме слил переписку с организатором Виктором Дорией.

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В начале июня 2021-го Логан Пол провел выставочный бой против экс-чемпиона мира в пяти дивизионах Флойда Мейвезера. Бой завершился без объявления победителя.

Андерсон Сильва 19 июня победил решением судей бывшего чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего.

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