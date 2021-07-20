Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор обзавелся новой яхтой. Британец приобрел за 3 млн евро шхуну итальянской компании Lamborghini. Корпус яхты выполнен в черно-золотистых цветах.

«Моя яхта Lamborghini готова», – написал спортсмен в инсатграме. Макгрегор считает судно лучшей покупкой в жизни. В настоящее время оно находится в Италии.

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«Очевидно, что финансовая свобода позволяет мне приобрести лучшее из лучшего. Я просто забочусь о себе и своей команде. Могу делать на этой планете все, что захочу. Я с нетерпением жду возможности сесть в яхту и проверить ее на прочность», – заявил боец.

Макгрегор проиграл Дастину Порье в третьем поединке остановкой врачей – ирландец сломал ногу.

Конор заработал за бой порядка 5 млн долларов без учета PPV (5 млн за выступление и 11 тысяч – поощрительная выплата).

По словам Дэйны Уайта, Дастин получил титульный бой против действующего чемпиона категории Чарльза Оливейры.

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