Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор обзавелся новой яхтой. Британец приобрел за 3 млн евро шхуну итальянской компании Lamborghini. Корпус яхты выполнен в черно-золотистых цветах.
«Моя яхта Lamborghini готова», – написал спортсмен в инсатграме. Макгрегор считает судно лучшей покупкой в жизни. В настоящее время оно находится в Италии.
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«Очевидно, что финансовая свобода позволяет мне приобрести лучшее из лучшего. Я просто забочусь о себе и своей команде. Могу делать на этой планете все, что захочу. Я с нетерпением жду возможности сесть в яхту и проверить ее на прочность», – заявил боец.
- Макгрегор проиграл Дастину Порье в третьем поединке остановкой врачей – ирландец сломал ногу.
- Конор заработал за бой порядка 5 млн долларов без учета PPV (5 млн за выступление и 11 тысяч – поощрительная выплата).
- По словам Дэйны Уайта, Дастин получил титульный бой против действующего чемпиона категории Чарльза Оливейры.
Конор Макгрегор – Дастин Порье
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