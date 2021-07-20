Ютьюб-блогер и боксер-любитель Джейк Пол предложил поединок экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

«Мне кажется, самое смешное – что я предсказал поражение Конора задолго до того, как он реально проиграл. 18 месяцев назад я сказал, что хочу подраться с Макгрегором, и люди смеялись надо мной. А теперь я смеюсь над Конором, который сидит в октагоне со сломанной ногой.

Джейк Пол нужен ему больше, чем он нужен мне. Так что да, мое предложение для Конора – гонорар в 23 доллара.

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Если мы когда-нибудь встретимся в ринге, я выбью его фальшивые зубы из его ******* [гребаного] рта. Дастин Порье размотал этого парня.

Не поймите меня неправильно: Порье – потрясающий боец и классный парень. Я стал его фанатом за один вечер. Но в нем 175 см роста и 70 килограммов веса. Я – 186 см, вешу 90 кг. У Макгрегора нет ни шанса», – цитирует Пола-младшего MMA Fighting

У 24-летнего Пола 20,4 миллиона подписчиков на ютьюбе. Он провел три поединка по правилам профессионального бокса и одержал три победы нокаутом.

В апреле 2021-го Пол загасил экс-чемпиона Bellator MMA Бена Аскрена в первом раунде. В августе у Джейка намечен бой с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли.

Макгрегор проиграл три из четырех последних поединков в смешанных единоборствах. В июле 2021-го он второй раз уступил Дастину Порье на турнире UFC 264 и выбыл из строя на неопределенный срок из-за перелома большеберцовой кости ноги.

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