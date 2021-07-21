Российский боец UFC Ислам Махачев поднялся в топ-5 легкого дивизиона после победы над Тиаго Мойзесом.

Махачев прибавил четыре позиции и с девятой строчки взлетел на пятую. Ислам сместил с этой позиции Тони Фергюсона, который теперь занимает шестую строчку. На седьмой располагается Рафаэль дос Аньос, на восьмой – Дэн Хукер, а на девятой – Конор Макгрегор, который упал еще на две позиции.

Теперь верхушка легкого дивизиона выглядит следующим образом: Чарльз Оливейра (чемпион), Дастин Порье (1-й), Джастин Гэтжи (2-й), Бенеил Дариуш (3-й), Майкл Чендлер (4-й) и Ислам Махачев.

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Махачев победил Мойзеса в четвертом раунде удушением.

Рекорд бойца из России теперь 20-1. Единственное поражение он потерпел 3 октября 2015 года, когда уступил Адриану Мартинсу нокаутом.

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