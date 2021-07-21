Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян предложил провести спарринг рэперу Джигану.
«Джига, ну что ты там, до сих пор на чилле? Я тоже – на водичке. Смотри, если желание есть, могу подколотить тебя слегка», – сказал Ян на видео в сторис инстаграма.
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Позже Ян опубликовал скриншот переписки с рэпером. «Возня пошла! Скоро наш спарринг», – написал боец.
  • Петр Ян лишился чемпионского пояса в наилегчайшем весе в марте 2021 года.
  • В четвертом раунде поединка с Алджамейном Стерлингом Ян нанес запрещенный удар коленом, схватил дисквалификацию и потерпел техническое поражение.
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