Дастин Порье победил Конора Макгрегора на турнире UFC 264 и продал экипировку с боя на eBay. Вырученные деньги американец отправил в благотворительный фонд в Уганде.

Порье одержал победу над ирландцем в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу. Это был уже третий бой Конора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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В 2019-м Порье спас пигмеев из Уганды после наводнения.

Конор заработал за бой порядка 5 млн долларов без учета PPV (5 млн за выступление и 11 тысяч – поощрительная выплата).

По словам Дэйны Уайта, Дастин получил титульный бой против действующего чемпиона категории Чарльза Оливейры.

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