Бразильский боец Рафаэль дос Аньос опубликовал провокационное сообщение о том, что осенью 2021 года у него планируется бой с Исламом Махачевым в Абу-Даби.

«Я только что получил ответ от UFC, что Ислам принял приглашение на бой, состоящий из пяти раундов 30 октября со мной в Абу-Даби. Также Хабиб согласился вернуться с пенсии, чтобы отомстить за потерю своего брата после этого», – написал дос Аньос в твиттере

Журналист ESPN Бретт Окамото связался с менеджером Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева Али Абдель-Азизом и прокомментировал заявление бразильца.

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«Разговаривал с менеджером Ислама Али Абдель-Азизом. По его словам, Ислам хочет провести бой в декабре, а UFC настаивает на поединке в октябре, если у Махачева будет такая возможность. В данное время Ислам летит в Россию, еще ничего не решено. Заявление о том, что Хабиб может вернуться в октагон, чтобы отомстить в случае поражения Махачева? Это неправда. Хабиб уже закончил карьеру, тем более у них уже был бой», – таков ответный пост Окамото в твиттере

В ночь с 17 на 18 июля в Лас-Вегасе на турнире UFC Вегас 31 состоялся бой Ислама Махачева с бразильцем Тиаго Мойзесом, который завершился в четвертом раунде после успешного удушающего приема в исполнении российского бойца.

После этой победы Махачев поднялся на пятое место в обновленном рейтинге легкого веса UFC. Он обошел Тони Фергюсона, Рафаэля дос Аньоса и Конора Макгрегора.

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