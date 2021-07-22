Президент UFC Дэйна Уайт назвал следующего соперника российского бойца Ислама Махачева, который вошел в топ-5 рейтинга легковесов промоушна. Это Бенеил Дариуш, который идет в списке третьим.

«Думаю, сейчас мы организуем ему бой с Дариушем. Мне нравится эта идея», – цитирует Уайта Yahoo Sports

В ночь с 17 на 18 июля в Лас-Вегасе на турнире UFC Вегас 31 состоялся бой Ислама Махачева с бразильцем Тиаго Мойзесом, который завершился в четвертом раунде после успешного удушающего приема в исполнении российского бойца.

Дариуш в последнем поединке победил Тони Фергюсона.

Текущий рейтинг легковесов возглавляет чемпион Чарльз Оливейра. Следом идут Порье, Гэтжи, Дариуш, Чендлер и Махачев.

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