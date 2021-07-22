Боец и друг Конора Макгрегора Артем Лобов рассказал, что ирландец не против в будущем испытать себя в поединке на голых кулаках.

«Конора раньше спрашивали, и он, в принципе, за эту идею. Он любит порубиться, любит настоящие бои, почему бы и нет? Сейчас это что-то новое, оно развивается, но движется в правильном направлении. Тот факт, что такие именитые бойцы, как Денис Беринчик, переходят сюда и принимают в этом участие, подтверждение тому. Думаю, в будущем увидим Конора в боях на голых кулаках», – приводит слова Лобова Sport24

24 июля в Киеве Лобов проведет бой на голых кулаках против Дениса Беринчика в организации «Махач».

Конор проиграл третий поединок Дастину Порье в UFC. Ирландец сломал ногу и проходит реабилитацию.

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