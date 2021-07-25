В ночь с 24 на 25 июля в Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 32. В главном бою вечера второй номер рейтинга легчайшей весовой категории Кори Сэндхаген встретился с бывшим чемпионом UFC в этом весе Ти Джеем Диллашоу. Для скандального американца поединок стал первым с января 2019 года. Тогда Диллашоу проиграл Генри Сехудо, а затем провалил допинг-тест и схватил двухлетнюю дисквалификацию за использование эритропоэтина (ЭПО).

Камбэк Диллашоу не был легким: бой продлился все 5 раундов, а Ти Джей за это время успел побывал в нокдауне и получил сильное рассечение у правого глаза. Сэндхаген сделал все, чтобы смазать возвращение американского бэдбоя в октагон, но бой завершился победой Диллашоу раздельным решением судей – 47-48, 48-47, 48-47.

Похоже, одним из ближайших соперников Ти Джея станет Петр Ян: на это косвенно намекнул сам российский боец. «Респект воину Диллашоу. Побить тебя всегда было моей целью. Теперь это мой дивизион», – написал Ян в твиттере. А экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов призвал организовать бой Яна и Диллашоу в 2022 году в России. На это Петр также отреагировал: «68 тысяч зрителей на «Газпром Арене», Санкт-Петербург».

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Один из самых ярких нокаутов вечера случился в поединке предварительного карда между Хулио Арсе и Андре Эвеллом: последний пропустил жесткий удар в голову, после чего оказался в стоячем нокдауне. После серии брутальных попаданий от Арсе судья остановил схватку и отдал Хулио победу техническим нокаутом во втором раунде.

Все результаты UFC Vegas 32

Основной кард

Ти Джей Диллашоу – Кори Сэндхаген, раздельное решение судей (47-48, 48-47, 48-47);

Раулиан Паива – Кайлер Филлипс, решение большинства судей (29-28, 29-28, 28-28);

Даррен Элкинс – Даррик Миннер, технический нокаут во втором раунде;

Мэйси Барбер – Миранда Маверик, раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28);

Адриан Янез – Рэнди Коста, технический нокаут во втором раунде.

Предварительный кард

Пунахэле Сориано – Брендан Аллен, единогласное решение судей;

Нассурдин Имавов – Йен Хейниш, технический нокаут во втором раунде;

Мики Галл – Джордан Уилльямс, удушающий прием в первом раунде;

Хулио Арсе – Андре Эвелл, технический нокаут во втором раунде;

Сижара Ибэнкс – Элис Рид, технический нокаут в первом раунде;

Диана Белбита – Ханна Голди, единогласное решение судей;

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